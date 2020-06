Addio a Corso, la Lega Calcio: “Certi corridoi riusciva a vederli solo lui. Ci lascia un grande”

Anche la Lega Serie A si unisce al dolore dell’ambiente nerazzurro per la morte dell’ex giocatore dell’Inter Mario Corso. Ecco quanto è stato scritto in una nota pubblicata sul sito ufficiale:

Ci ha lasciati uno dei grandi protagonisti del calcio, Mario Corso, fantasista della grande Inter che dominò gli anni sessanta vincendo due Coppe dei Campioni. Oltre ai successi in Europa in nerazzurro Corso conquistò due Coppe Intercontinentali e 4 Scudetti. Si è guadagnato il soprannome di “piede sinistro di Dio” per l’abilità nel disegnare col mancino le sue famose punizioni a foglia morta e per la capacità di trovare corridoi per i compagni che solo lui riusciva a vedere. La Lega Serie A porge ai familiari le più sentite condoglianze per la perdita di Mario, poeta del calcio.

(fonte: legaseriea.it)