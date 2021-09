Inter, addio a Perisic a giugno? “Potrebbero riprendere i contatti per…”

La storia tra il croato e l’Inter, mai contraddistinta da una passione travolgente, dovrebbe terminare così dopo sette anni

Sembra ormai quasi certo l'addio di Ivan Perisic all'Inter il prossimo giugno. Il croato va infatti in scadenza e una sua partenza è ad oggi l'ipotesi più percorribile. Ma cosa succederà dopo? Lo spiega Tuttosport: "La prossima estate potrebbero poi riprendere i sondaggi con gli esterni sinistri seguiti nel corso della sessione di mercato appena conclusa: Kostic, Marcos Alonso o Emerson Palmieri (passato al Lione, ma con la formula del prestito con diritto di riscatto). Chiunque arriverà però dovrà fare i conti con un giovane tifoso e calciatore nerazzurro (Federico Dimarco, ndr), che non avrà nessuna voglia di abbandonare il sogno per il quale corre a sinistra da quando ha 7 anni".