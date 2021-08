Inter, Brozovic vuole proseguire. “Perisic? Il club ha una forte tentazione”

L’intenzione riguardo a Brozovic è quella di sedersi attorno a un tavolo al termine dell’attuale sessione di mercato: diversa la situazione di Perisic

L'Inter è al lavoro per risolvere la situazione contrattuale di Lautaro Martinez, ma a fine mercato si concentrerà su altre questioni spinose. Una su tutti quella legata a Marcelo Brozovic , perno del centrocampo che andrà in scadenza nel 2022. Spiega in merito La Gazzetta dello Sport: "L’intenzione riguardo a Brozovic è quella di sedersi attorno a un tavolo al termine dell’attuale sessione di mercato, con la ferma volontà di prolungare il rapporto. D’altra parte, Brozo si è rivelato una pedina fondamentale dello scudetto conquistato a maggio, è un cardine del centrocampo e, considerata l’età (28 anni) rappresenta un prezioso patrimonio anche per gli anni a venire.

Certo, nel suo caso bisognerà ragionare su cifre decisamente superiori rispetto ai 3,5 milioni garantiti dall’attuale contratto e la dirigenza sa bene di essere chiamata a uno sforzo, ma la volontà del giocatore è quella di proseguire il rapporto. Ciò non esclude comunque eventuali giochi al rialzo dettati da sirene straniere, che potrebbero ostacolare la trattativa con l’arrivo dell’autunno. Da qui la necessità di risolvere la questione in tempi rapidi".

Situazione completamente diversa per quanto riguarda Ivan Perisic, come spiega la Rosea: "L’esterno guadagna già parecchio (5 milioni) e va per i 33 anni, tanto che la tentazione di lasciarlo partire resta forte. La tendenza potrebbe cambiare nel caso Perisic accettasse un ingaggio inferiore, dando così all’Inter l’opportunità di contenere i costi senza rischiare di perdere il giocatore a zero. Prospettiva, questa, al momento alquanto improbabile. Il positivo precampionato dell’esterno ne ha certificato il valore e l’importanza negli schemi di Inzaghi, ma la dirigenza non può prescindere da valutazioni di carattere economico che in questo momento storico diventano preponderanti".