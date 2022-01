Adelio Moro: “Atalanta? L’Inter fa grande calcio, arriva con grande entusiasmo”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter comunque alterna momenti di gioco eccezionali al altri meno, fa grande calcio"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Adelio Moro, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di domani tra Inter e Atalanta: "E' la partita clou di domani, i bergamaschi stanno ritrovando la condizione anche se hanno qualche problemino quando giocano in casa, visti i risultati. L'Inter arriva con tutti disponibili e grande entusiasmo. Nell'Atalanta invece le assenze di Toloi, Gosens e Zapata sono pesanti. L'Inter comunque alterna momenti di gioco eccezionali al altri meno, fa grande calcio ma magari produce venti minuti alla grande poi cala per poi riprendersi nuovamente. Non è ancora continua durante la partita nell'esprimere tutto il suo potenziale"