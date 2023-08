AdnKronos – Trattativa per Pavard difficile, ma l’Inter potrebbe sfruttare…

Sul giocatore, messo sul mercato dal Bayern per la troppa abbondanza in difesa, è molto forte l’interesse del Manchester United

Nelle ultime ore ha ripreso con forza il nome di Benjamin Pavard per rinforzare la difesa dell'Inter. Come riporta AdnKronos, acquistare il nazionale francese in saldo non sarà semplice. "Sul giocatore, messo sul mercato dal Bayern Monaco per la troppa abbondanza in difesa, è molto forte l’interesse del Manchester United. Il club inglese vanta maggiore disponibilità economica ma l'Inter potrebbe sfruttare i "buoni uffici" con il Bayern, cementati dall'affare Sommer".