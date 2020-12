Ex Inter, Adriano sarà protagonista di un documentario che racconterà la sua vita: i dettagli

Nuovo progetto per Adriano. Appese le scarpette al chiodo nel 2016 dopo una carriera travagliata soprattutto negli ultimi anni, l’Imperatore si cimenterà davanti la macchina da presa. Infatti sarà il protagonista di un documentario che racconterà la sua vita. Bananeira Filmes gestirà il progetto che attualmente è in fase di studio. Diverse le location scelte per la realizzazione del documentario: da San Paolo, a Rio, fino all’Italia, dove il brasiliano ha vestito le maglie di Inter, Parma, Fiorentina e Roma.

Nel documentario compariranno anche diversi giocatori che hanno condiviso lo spogliatoio con l’ex attaccante. Cafu, Amaral e Aloísio Chulapa sono solo alcuni di loro. Calcioatori e non solo, perché parteciperanno anche alcuni tecnici che hanno allenato Adriano. La data di uscita? Si ipotizza che il documentario possa vedere la luce nel 2021.

(Patricia Kogut, O Globo)