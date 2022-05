Adriano, l’Inter è anche in famiglia: la nonna lo abbraccia con indosso la maglia nerazzurra

L'Inter è rimasta nel cuore di Adriano... e non solo nel suo. La bella storia pubblicata su Instagram dall'ex attaccante

L'Inter è rimasta nel cuore di Adriano... e non solo nel suo. Con una storia pubblicata su Instagram, l'ex attaccante nerazzurro, ospite qualche giorno fa della società in occasione del derby di Coppa Italia, ha posato con la madre e la nonna. Un tenero quadretto famigliare di abbracci e affetto. E ai tifosi interisti non sarà certo sfuggito l'outfit della nonna dell'Imperatore, visto che la donna posa con una maglia nerazzurra addosso. Quando l'Inter è una questione di famiglia, e di amore.