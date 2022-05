Biasin: “Dybala? Per me c’è un altro grande nome per il quale l’Inter sta facendo un tentativo”

Dybala? Sì, ma solo alle condizioni dell'Inter. Fabrizio Biasin ha fatto il punto sull'interesse nei confronti del numero 10 della Juventus

"Cosa mi ha regalato Marotta per il matrimonio? La speranza di trattenere almeno la maggior parte dei big. Dybala? Secondo me non c'è tutta la certezza di cui si parla. L'interesse di Marotta c'è, ma alle sue condizioni. Non farà mai Dybala in e Lautaro out. Lautaro andrà via solo se accadranno cose importanti, altrimenti resterà. Per me è più no che sì. De Paul? Secondo me un ragionamento su di lui l'Inter lo sta facendo, un mezzo tentativo c'è. Scudetto? Le speranze sono ridotte, perché entrambe possono fare 3 su 3. Domani è il 5 maggio, il giorno in cui Simeone decise per una volta di non essere interista. Chissà che suo figlio, Giovanni, non decida di dare una soddisfazione a suo padre".