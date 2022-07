Adriano e il primo stipendio ricevuto all’Inter: “Ecco cosa ho fatto. Ho pensato…”

La confessione dell'Imperatore su come ha speso i soldi del suo primo stipendio ricevuto all'Inter

In un'intervista al podcast "PodPah", Adriano ha svelato come ha speso una parte del suo primo stipendio percepito all'Inter. L'Imperatore aveva guadagnato poco più di un milione di euro: "La prima cosa che ho fatto è stata comprare una casetta per mia mamma, ho solo pensato a casa sua. E fino a oggi lei è ancora nella stessa casa".