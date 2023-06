Adriano salta la finale City-Inter: va a tre feste e perde l’aereo per Istanbul

L'ex attaccante nerazzurro doveva commentare la finale ma ha fatto perdere le sue tracce e non è arrivato in Turchia

Ennesima disavventura per Adriano. L’Imperatore avrebbe dovuto commentare la finale di Champions League tra Manchester City e Inter ma a Istanbul non è mai arrivato.

Ma secondo i media brasiliano l’ex attaccante ha perso l’aereo per Istanbul dopo aver partecipato a ben tre feste in giro per Rio de Janeiro, come documentato dalle foto che stanno girando sui social, dove l’Imperatore è immortalato mentre si diverte in un locale.