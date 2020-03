Adriano (ex Barça): “Sanchez? Persona eccezionale, deve rimanere in Italia. Ho visto…”

Adriano Correia Claro, o semplicemente Adriano, dopo aver vestito le maglie di Siviglia, Barcellona e Besiktas, ha scelto l’Atletico Paranaense. Il brasiliano nella sua lunga carriera ha vinto 25 titoli, 16 dei quali con il Barcellona dove ha condiviso lo spogliatoio con Alexis Sanchez. A proposito del suo ex compagno, Adriano commenta così la scelta di vestire la maglia nerazzurra: “È una persona eccezionale e ha ancora molto potenziale, su questo non c’è dubbio. Ha avuto alcuni mesi difficili in Inghilterra, ma penso che andare in Italia gli stia facendo molto bene. Ho visto di nuovo l’Alexis visto a Barcellona. Consiglierei ad Alexis di rimanere in Italia, perché le sue prestazioni sono migliorate molto, si vede molto bene e ha più opportunità che in Inghilterra, come aveva fatto prima a Barcellona o in altri club“, dice il terzino intervistato da La Tercera

(latercera.com)