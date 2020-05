Adrien: “Joao Mario giocatore magico, può crescere ancora molto. Gli davamo palla e risolveva tutto”

Il futuro di Joao Mario è ancora da decidere. Dopo il prestito alla Lokomotiv Mosca, il portoghese dovrebbe rientrare al termine della stagione all’Inter, ma difficilmente per rimanere in nerazzurro. Di Joao Mario ha parlato il suo ex compagno di squadra ai tempi dello Sporting Lisbona, Adrien Silva, a Eleven Sports Portogallo:

“Giocavamo sempre insieme (Sporting e nazionale), ma João era un centrocampista offensivo, mentre io e Willian giocavamo più indietro, quindi lo vedevamo ogni momento, ed era bello vedere come lui gestiva la palla. Quando avevamo alcun problema, noi gli passavamo la palla e lui risolveva tutto. Per me, João Mário è un giocatore magico e può ancora crescere molto, è stato speciale giocare e vincere al suo fianco”.