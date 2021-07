Inter, per D’Ambrosio affaticamento e niente Pergolettese. La data di rientro…

Il calciatore nerazzurro si è fermato dopo il test contro la Pro Vercelli e deve prima recuperare al meglio

Dopo l'amichevole con la Pro Vercelli Danilo D'Ambrosio si è fermato per un affaticamento muscolare. Non ci sarà quindi nell'amichevole di oggi dell'Inter contro la Pergolettese (alle 18 nerazzurri in campo).

Il calciatore non ha ripreso ad allenarsi con i compagni e da quanto riporta Skysport non è ancora stabilita la data di rientro in gruppo del giocatore. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno per mettergli di recuperare con calma.