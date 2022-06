Affitto San Siro, il Comune riduce lo sconto. Milan e Inter chiedono un incontro

Si torna a parlare della questione degli affitti di San Siro.Inter e Milan dovevano pagare al Comune di Milano 9.4 mln per la stagione 2019-2020 e per la stagione 2020-2021. Con l'avvento della pandemia Palazzo Marino aveva ridotto il canone di affitto: 7 milioni e 200 mila euro per la stagione 2019-20 e 7 milioni e 500mila per il 2020-21, spiega La Gazzetta dello Sport.