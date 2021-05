Entourage Agoumé: “Inter, no problem per il rinnovo. Destinato a una big”

Le dichiarazioni di un componente dell'entourage di Lucien Agoumé sul futuro del calciatore francese di proprietà dell'Inter

Alessandro De Felice

Domenico Cecere, componente dell'entourage di Lucien Agoumé, ha parlato del centrocampista francese classe 2002 tra presente e futuro ai microfoni del portale Okcalciomercato.

Come mai in questo ultimo scampolo di stagione Agoumé non ha trovato posto nello Spezia di Italiano?

"L’allenatore ha fatto le sue scelte, vediamo se in queste ultime giornate gli darà la possibilità di giocare. Quando è entrato in campo ha dimostrato di essere un giocatore di grande valore. Agoumé è uno dei profili più importanti del panorama internazionale e lo dimostrerà in campo anche negli anni a venire".

Per il futuro? Quanto è vicino il rinnovo con l’Inter fino al 2024?

"Il ragazzo va in scadenza a giugno 2022 ed ancora non ci siamo incontrati con l’Inter, ma non ci dovrebbero essere problemi per il rinnovo. Agoumé è destinato ad indossare la maglia di una grande squadra, indipendentemente dal club nerazzurro. Lui ha scelto l’Inter due anni fa e vuole comunque proseguire il suo percorso di crescita".