Inter, ora la rosa vale 200 mln. Davanti due piani: sarà necessario cedere un big?

Dopo la vittoria dello scudetto diversi pezzi da novanta della squadra nerazzurra si sono valorizzati: Marotta e Ausilio pensano al piano A che piace a Conte

Eva A. Provenzano

Si è parlato tanto del prestito che l'Inter starebbe per ottenere dalla Bain Capital di 270 mln. E aver centrato l'obiettivo per Suning è surplus. Il finanziamento arriverà nelle casse della Great Horizon che si accollerà il debito e offre in pegno le quote dell'Inter. Si risolveranno i problemi di liquidità dell'Inter per rispettare le scadenze. In attesa di capire chi potrebbe acquisire le quote di Lion Rock (per alcuni sarà Suning stessa a rilevare quel 31%).

Con lo scudetto è diventato più imponente anche il valore della rosa. TuttoSport parla di duecento mln di valore complessivo. La notizia è buona se si pensa che "c’è il rischio concreto che venga sacrificato un big entro il 30 giugno per rendere meno pesante il rosso di bilancio ampiamente previsto dalla semestrale, chiusa con perdite pari a 62,7 milioni".

Marotta ha rimandato la questione alla fine del campionato, quando ci sarà un confronto con la società per le linee guida sul futuro. Ma spesso l'ad ha parlato delle difficoltà da affrontare con l'avvento della pandemia, il monte ingaggi lievitato rispetto ai fatturati prosciugati anche ad esempio dall'assenza dei tifosi allo stadio.

Piano A

Per far fronte all'emergenza ci sarebbero, secondo il giornale torinese due piani. Il piano A è quello di provare a seguire la volontà di Conte. Con i conti che verrebbero sistemati attraverso la cessione dei giocatori in esubero e cessioni di giovani per evitare la cessione di un big. (Nel 2018 entrarono nelle casse dell'Inter 50 mln di plusvalenze e nel 2016 60 mln).

"L’Inter, in tal senso, possiede un vero tesoretto legato ai giocatori in prestito, basti pensare che Nainggolan, Dalbert,Joao Mario e Lazaro, solamente come valore a bilancio al 30 giugno, pesano per 40 milioni. A questi vanno aggiunti i giovani su cui è previsto il diritto di riscatto, ovvero Dimarco (6,5 al Verona), Di Gregorio (6,5 al Monza), Gravillon (6 al Lorient) più i vari Brazao, Salcedo, Males e Mulattieri (18 gol al Volendam nella serie B olandese) e Agoume che già è entrato nei radar del Bayern", si legge su TS.

Piano B

(Fonte: TuttoSport) er sistemare i conti c'è appunto come secondo piano quella della cessione di un big. Conte proverà a trattenerli tutti e la vittoria dello scudetto gli dà forza in questo senso. Intanto è stato detto di no al City per Lukaku.Gli indiziati per una partenza sono due: Lautaro Martinez (a bilancio attorno ai 12 mln, ne vale almeno 90) e Brozovic. Il croato viene valutato attorno ai 45 mln. Ma sono appetibili sul mercato giocatori come Eriksen, che era stato sul mercato a gennaio, ma non era arrivata l'offerta di almeno venti mln attesa dall'Inter. Oggi il cartellino costerebbe almeno 40 mln. Vidal è stato cercato dal Marsiglia. Potrebbe essere sacrificato perché il suo stipendio si aggira sui 7 mln.

