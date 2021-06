Ag Cragno: “Oggi è del Cagliari. Dovesse arrivare un’offerta, la valuteremo”

Le parole di Battistini: "Alessio è il portiere del Cagliari e ha un ottimo rapporto con tutti, tra cui i tifosi"

Intervenuto ai microfoni di TuttoCagliari, Graziano Battistini , agente di Alessio Cragno , ha parlato così del futuro dell'estremo difensore, accostato anche all'Inter in passato : "E' titolare del Cagliari e si è sempre comportato con il massimo della professionalità. Poi, in base alle opportunità che eventualmente ci saranno, faremo delle valutazioni. Ma ad oggi Alessio è un calciatore del Cagliari".

La sua permanenza o meno può essere legata, eventualmente, al mercato che sosterrà il Cagliari? Sin qui vi sono state solo esclusioni, per giunta eccellenti...

"No, perchè un po' tutte le squadre hanno dovuto cedere alcuni giocatori importanti. La nostra permanenza o meno non dipende dal mercato che farà il Cagliari".

"In caso arrivasse la valuteremo. Ma ripeto: Alessio è il portiere del Cagliari e ha un ottimo rapporto con tutti, tra cui i tifosi. c'è poi un altro fattore da tenere in considerazione. Alessio è l'unico calciatore italiano del Cagliari nel giro della Nazionale e la società è molto orgogliosa di lui: è per loro motivo di grande orgoglio, oltre che di spessore".