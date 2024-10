Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è tornato sulla turbolenta estate del suo assistito. "Conte è stato sempre molto chiaro in tutto e per tutto, sia con me che col presidente nella vicenda di Di Lorenzo. Se lo stavo portando alla Juventus? No, non è vero. Sono certamente amico di Giuntoli, non rinnego mai la mia amicizia. Essere tifoso del Napoli non vuol dire non essere amico di Giuntoli solo perché va alla Juventus. Lui ha sempre apprezzato Di Lorenzo. Nel mio lavoro devi avere anche il piano B".