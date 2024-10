Nel corso dell'ultima puntata di Saturday Social, si è parlato dei migliori difensori centrali al mondo. Per la giornalista e youtuber Nieve Petruzziello, nella conversazione deve esserci anche Alessandro Bastoni. "Prima hai accennato a qualcosa sui difensori centrali, i migliori al mondo. Io credo che al momento Bastoni sia tanto forte quanto Van Dijk e Saliba. Lo penso davvero e lasciate che vi dica il motivo. Il punto è che normalmente in molte difese a tre dovrebbe essere così, ma nel tipo di linea con cui gioca l'Inter no. Se guardi il ruolo in cui gioca Bastoni, la difesa di Inzaghi non è una normale linea a tre. È molto aggressiva, palla al piede. Se vai a vedere come Bastoni si deve integrare in questo sistema, ha Dimarco sulla sinistra come esterno e se guardi come lui gioca nell'Inter, appena sono in costruzione, è avanti!".