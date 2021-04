Mercato, ag Dybala: “Futuro? Pensiamo al presente. Paulo vuole soltanto…”

Le parole di Jorge Antun a TuttoJuve: "Paulo è un gladiatore e non si arrenderà mai. Lui è più forte anche degli infortuni"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, ha parlato così del momento della Joya, questa mattina accostato con forza all'Inter per il futuro: "Nel momento in cui l'allenatore lo ha inserito in campo, si vedeva che aveva voglia di lasciare la sua impronta. E' entrato bene in campo e si è messo subito in luce con una grande realizzazione. Il suo è stato un gol da Champions. Il giudizio sulla sua prestazione con il Napoli non può che esser positivo. Paulo è un gladiatore e non si arrenderà mai. Lui è più forte anche degli infortuni. Il futuro? Pensiamo al presente, Paulo adesso vuole solo giocare e fare bene in questo finale di stagione".