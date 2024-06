Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Sergio Barila, agente di Josep Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito. Il portiere del Genoa è seguti da tanti club, tra cui anche l'Inter. "Domani incontrerò Martinez, sta attraversando veramente un ottimo momento al Genoa. E’ molto felice per il rendimento di quest’anno e spera di poter continuare così. Cosa gli ha dato il calcio italiano? Martinez si è formato nel Barcellona, ha avuto un allenatore dei portieri importante così come nel Las Palmas e nel Lipsia. Arrivare in Italia per lui è stato fondamentale per completare la sua maturazione".