Ag Pandev: “Mourinho lo capì in pieno, Triplete irripetibile. All’Inter anche terzino ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Leonardo Corsi, agente di Goran Pandev, ex attaccante dell’Inter oggi al Genoa, ha ricordato i momenti più significativi del macedone in carriera: “Ricordo la doppietta al Real Madrid alla prima partecipazione in Champions all’Olimpico, e lì capii che niente sarebbe stato più come prima. Aveva fatto il definitivo salto di qualità, e se non ricordò male segnò cinque gol nonostante poi la Lazio venne eliminata ai gironi. Anche il Triplete, con la finale di Champions League, qualcosa di irripetibile: Mourinho l’aveva capito in pieno, sposando la sua attitudine e la sua umiltà.

Ci ha scommesso tanto, anche se era il meno personaggio tra tutti gli attaccanti in rosa. Non è mai egoista quando gioca, è un generoso, altruista ed è più assist-man che goleador. In quella stagione in cui ha fatto anche il terzino l’ho visto segnar meno, ma è stato un gran periodo anche perché veniva dopo l’epilogo sofferto con la Lazio. A Napoli invece mi ha raccontato del calore ricevuto dopo una Coppa Italia, bellissimo. Ha vissuto in grandi piazze, forse l’unico errore della sua carriera è stato il Galatasaray nell’ultimo anno di carriera ma non si sentiva apprezzato da Benitez. Diciamo che voleva giovani corridori sulla fascia, ma non lo disprezzava comunque. Forse, per sua stessa ammissione, ha sbagliato anche lui e non ha vissuto un’annata indovinata”.