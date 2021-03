Ag Politano: “Calciatore straordinario, completo. Al Napoli sta dimostrando…”

Le parole di Davide Lippi sull'ex Inter: "E' uno di quei calciatori che potrebbe fare molto comodo alla nostra selezione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ex centravanti dell'Inter e oggi nel club partenopeo, ha parlato così del momento del calciatore: "Sta disputando un'ottima stagione in maglia azzurra, è un calciatore straordinario, completo. Sta dimostrando le sue qualità in maglia azzurra. Sono stato l'altro giorno con lui, risente della mancata convocazione in Nazionale. L'ho notato da vicino, è uno di quei calciatori che potrebbe fare molto comodo alla nostra selezione".