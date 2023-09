Intervenuto ai microfoni di SportItalia, l'agente del portiere afferma che l'esperienza in Premier sta andando "molto bene"

Dopo l'Auxerre, in estate Ionut Radu è stato ceduto in prestito dall'Inter al Bournemouth. Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Crescenzo Cecere, agente del portiere, afferma che l'esperienza in Premier sta andando "molto bene". "Andrei è molto contento. Sta lavorando duramente e ha già disputato due partite con altrettante vittorie della squadra".