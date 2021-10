Ag. Radu: “Inzaghi lo voleva. La situazione di Stefan alla Lazio non è delle migliori”

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l'agente del giocatore conferma la volontà del tecnico nerazzurro di portarlo all'Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l'agente di Stefan Radu, Matteo Materazzi, torna sul mancato trasferimento del giocatore all'Inter. "Che Inzaghi lo volesse all’Inter è il segreto di Pulcinella, ma Stefan aveva anche altre diverse offerte sul tavolo. Però ha scelto con il cuore ed è rimasto alla Lazio. Da tifoso mi dispiace non vederlo in campo, ma nel calcio tutto può cambiare in un attimo… Io lo vedrei bene sul centro sinistra della difesa a 4, anche se nella Lazio i primi anni faceva il terzino e quindi può giocare naturalmente largo basso nella sua fascia di competenza".