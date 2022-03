L’ag Roggi: “Dybala-Juve? La mia esperienza mi dice che si separeranno”

Le parole dell'agente di mercato: "Se non trovano un punto di incontro evidentemente c'è la volontà di entrambe le parti di non continuare"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Matteo Roggi, agente di mercato, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "La Juve può permettersi di fare quel che vuole e non credo faccia saltare un affare per un milione in più o in meno. Se non trovano un punto di incontro evidentemente c'è la volontà di entrambe le parti di non continuare il rapporto.