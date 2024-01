Ag Thiago Motta: “Vedremo dove lo porterà il percorso. Come dice lui…”

“Bisogna capire cosa è l’industria calcio, per è un patrimonio della nostra cultura. Non ci sono delle regole in grado di metterla in risalto. Il Decreto Crescita era un mezzo ma bisognerebbe aiutare il sistema con gli stadi, le seconde squadre. Quest’industria fa parte della nostra cultura, la politica dovrebbe fare dei discorsi più organici. Servirebbe un’attenzione maggiore. Oggi il 90% dei club non ha uno stadio proprio. Se vuoi veramente aiutare il vivaio italiano non diminuisci gli stranieri ma devi agevolare le seconde squadre che oggi sono solo dei costi perché è sempre più difficile fare ricavi”.