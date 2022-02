Agbonlahor: “Sono dalla parte di Lukaku. Gioco Chelsea noioso. All’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Football Insider, l'ex giocatore è sceso in campo per difendere l'attaccante belga

"A volte capita, quando le tue squadre non hanno il possesso della palla. Il Chelsea gioca come se prendesse un gol ogni 15 passaggi. È molto noioso. Non giocano con i loro punti di forza. All'Inter giocavano in contropiede, gli portavano la palla. Sette tocchi in una partita. È allarmante, mi dispiace per Lukaku. Se sono Tuchel, ferma tutte le sciocchezze da tiki taka, andiamo avanti. Tenere la palla non fa vincere le partite".