Ag. De Boer: “Critiche a Frank? Si è andato oltre. Inter e Palace? Nessuno era…”

Frank de Boer è diventato vittima di una campagna diffamatoria. E' questa l'opinione del suo agente Guido Albers, il quale afferma che l'ex ct della nazionale olandese non è sempre stato trattato in modo equo. "Si è andato troppo oltre per me. Frank ha fatto abbastanza bene durante il suo periodo all'Ajax e tutti possono trovare qualcosa da dire sul suo periodo all'estero (all'Inter, al Crystal Palace e all'Atlanta United, ndr), ma nessuno era lì di persona. Io sì".