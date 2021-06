UFFICIALE: de Boer non è più il ct dell’Olanda. Svelate tutte le motivazioni

La decisione dopo l'eliminazione dagli Europei agli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca

Frank de Boer non è più il commissario tecnico dell'Olanda . Dopo una riunione col manager olandese e col suo entourage, la federazione ha sancito il divorzio con effetto immediato dall'ormai ex ct, eliminato agli ottavi di finale dell'Europeo in corso contro la Repubblica Ceca. La scelta è stata presa dallo stesso de Boer, che non ha raggiunto l'obiettivo prefissato prima della competizione: "Nel contratto era previsto almeno il raggiungimento dei quarti di finale" , si legge nel comunicato.

L'ex allenatore dell'Inter ha motivato così la sua scelta: "In attesa della valutazione, ho deciso di non continuare come allenatore della nazionale. L'obiettivo non è stato raggiunto, questo è chiaro. Quando mi è stato proposto di diventare allenatore della nazionale nel 2020, ho pensato che fosse un onore e una sfida, ma ero anche consapevole della pressione che ci sarebbe stata su di me dal momento in cui sono stato nominato, quella pressione sta aumentando ora, e questa non è una situazione ideale per me, né per la squadra in vista di una sfida importante per il calcio olandese verso la qualificazione ai Mondiali. Voglio ringraziare tutti, ovviamente i tifosi e i giocatori. I miei complimenti anche alla dirigenza che qui al campus ha creato un clima sportivo da vero top".