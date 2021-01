Mercato Inter, ag. Musso: “Lui e Lautaro amici, che parata quella sul Toro”. E sul futuro…

Intervistato da minutidirecupero.it, Vicente Montes, procuratore di Juan Musso, ha elogiato il portiere argentino dell’Udinese per la grande prestazione contro l’Inter di Conte. Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo visto ancora una volta la serenità e la naturalezza con cui ha portato a termine l’ennesima grande prestazione. L’intervento sul suo amico Lautaro, poi, è stato straordinario. Nel calcio non si sa mai cosa può accadere fino al 90’, ma considerando il momento della partita in cui è arrivata, credo che quella parata sia stata decisiva per il risultato. Lui e Lautaro hanno giocato insieme al Racing, una delle grandi di Argentina, e ultimamente hanno condiviso diverse convocazioni in nazionale, c’è un bel rapporto tra i due. Martinez non ha comunque nulla da recriminarsi, ha calciato benissimo“.

Sul futuro, poi, l’agente è stato chiaro: Musso si sente pronto per una big. All’Italia o all’estero, con nessuna preclusione, anche se il portiere bianconero si trova benissimo nel nostro campionato. Su di lui ci sono Inter e Roma.

(minutidirecupero.it)