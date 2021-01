Marani: “Musso pronto per la porta dell’Inter del futuro. Lautaro e Lukaku…”

«Pronto per la porta dell’Inter del futuro. L’Inter le occasioni le ha avute. Credo che poi si debba ragionare sul cambiamento del portiere e il suo nome è tra i più interessanti. Sono diverse le partite in cui nell’Inter non ha segnato con Lautaro e Lukaku e i nerazzurri faticano, non ci siamo abituati ai gol mancati dell’attacco nerazzurro. Non era scontato il risultato a Udine perché l’Udinese fa sempre molto bene». Così Matteo Marani ha parlato alla fine della partita tra Inter e Udinese e si è riferito al miracolo di Musso su Lautaro e anche ai gol degli attaccanti nerazzurri che non arrivano da qualche partita.

(fonte: SS24)