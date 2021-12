Mercato, è in Italia l’agente di Nunez e Agustin Alvarez: parlerà anche con l’Inter

In questi giorni è in visita a Milano l'agente di alcuni attaccanti uruguaiani, in primis Darwin Nunez del Benfica e Agustin Alvarez del Penarol

Marco Astori

Nelle difficoltà legate al Covid-19, sul mercato quello che servirà ai club nei prossimi anni sarà soprattutto creatività. Ecco perché l'Inter sta rafforzando il proprio reparto scouting e sta monitorando i maggiori talenti in giro per l'Europa e non solo. Scrive Tuttosport: "In questi giorni è in visita a Milano l'agente di alcuni attaccanti uruguaiani, in primis Darwin Nunez del Benfica (costo già superiore ai 50 milioni) e Agustin Alvarez del Penarol. Dovrebbe scambiare due chiacchiere con le dirigenze di Inter e Milan".