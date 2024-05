La bozza con l'articolo di legge che prevede la creazione dell'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche non verrà riscritta

"La bozza con l'articolo di legge che prevede la creazione dell'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche non verrà riscritta.Ci saranno solo modifiche fisiologiche ma la sostanza non cambierà". Lo spiegano all'ANSA fonti del ministero per lo Sport, che sottolineano, anche alla luce delle polemiche di ambienti del calcio delle ultime ore, che "il presidente della Figc, Gravina, era al corrente da tempo del lavoro svolto sull'ideazione di tale Agenzia".