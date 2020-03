Scudetto all’attuale prima della classifica? Fa discutere un like di Agnelli

Non è solito pronunciarsi su Twitter, ma quando si tratta di Andrea Agnelli, presidente della Juve, basta un like a fare notizia. E nelle scorse ore sul noto social si stava parlando della possibile assegnazione dello scudetto alla attuale squadra prima in classifica, qualora il campionato non riprendesse. Ad una discussione del genere un profilo ha risposto: «Sarebbe meraviglioso che ci assegnassero lo scudetto in base alla classifica attuale. E sarebbe ancora più meraviglioso che noi dicessimo: no grazie».

Il presidente del club bianconero a quanto pare legge le discussioni sui tifosi e sotto a quella riflessione è arrivato il suo like.

Insomma, sembra proprio che il numero uno del club bianconero dia ragione a chi la pensa in quel modo, andrebbe rifiutato lo scudetto assegnato a tavolino. Al momento ovviamente non c’è niente di ufficiale. Perché non è stato deciso nulla su un eventuale assegnazione o sul proseguo del campionato. E non è neanche la posizione ufficiale del club bianconero. Si tratta solo di un like su Twitter, un apprezzamento evidente a questo tipo di discorso.

(Fonte: TS)