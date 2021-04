SM – Agnelli nemico di tutti: può lasciare la Juve. Individuato il possibile erede

Sport Mediaset lancia l'indiscrezione: nonostante le smentite del diretto interessato, Agnelli può lasciare la presidenza della Juve

Lo scioglimento sempre più probabile della Superlega potrebbe avere conseguenze pesanti in casa Juventus . Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, nonostante le smentito dello stesso numero uno bianconero, Andrea Agnelli potrebbe lasciare la presidenza del club.

"Agnelli si è fatto troppi nemici , sia esterni che interni". Dalle istituzioni ai tifosi, passando per i giornali, la nascita della Superlega è apparsa come un attentato alla purezza del calcio.

SM rivela che in casa Juventus potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione: al posto di Andrea Agnelli - in rotta con il cugino John Elkann - potrebbe finire Alessandro Nasi, stimato manager e altro cugino. Un cambio che potrebbe avere come conseguenza anche una cambio alla guida tecnica con l'addio di Pirlo dopo appena una stagione.