Manuel Agnelli: “L’Inter di Inzaghi? Non sono nostalgico di Conte, ma voglio vincere”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport prima di Empoli-Inter, Manuel Agnelli, tifoso dell'Inter, ha detto la sua sulla stagione

"Sono sempre a soffrire. E' bello giocare bene, ma dopo l'anno scorso dobbiamo vincere. E' questo lo spirito, altrimenti è inutile. Non sono un nostalgico di Conte, penso Inzaghi faccia giocare bene la squadra, ma siamo a un livello in cui non è sufficiente giocare bene. Non mi accontento".