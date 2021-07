Agnelli: “Superlega, vogliamo dialogare con Uefa. Ceferin? Padrino di mia figlia. E…”

Il numero uno della Juventus ha parlato dell'aumento di capitale di 400mln di cui si discuterà nel consiglio di settembre e del torneo alternativo alla CL

La Juventus è pronta a proporre in CdA un aumento di capitale di 400mila euro per sanare il buco da 320 mln sul bilancio bianconero in epoca di covid19. Andrea Agnelli, durante la conferenza stampa in cui ha illustrato il nuovo assetto dell’area sportiva del club, ha parlato delle questioni economiche del club juventino ma anche della Superlega. Queste le parole del numero uno della Juve: «Dopo aver analizzato gli effetti della pandemia, stimati in 320 milioni tra diretti e indiretti, il Cda ha predisposto le linee guida per un rafforzamento fino a 400 milioni, di cui si parlerà nel consiglio di settembre. E’ bene ricordare la magnitudo generale dell’effetto COVID: i dati Uefa parlano di necessità di liquidità per 8,5 miliardi all’interno del sistema per i club di prima divisione, a cui si può ovviare per il 30% con la capitalizzazione, con il 30-40% con il credito debitizio, per molti club c’è il rischio insolvenza», ha sottolineato.