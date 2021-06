Ruggeri: “Chi è il presidente dell’Inter? Boh. Invidio la Juve con la famiglia Agnelli”

Il cantante e grande tifoso dell'Inter Enrico Ruggeri ha parlato della sua passione per i colori nerazzurri, ma anche della proprietà

"Mi preoccupano i motivi che hanno spinto Conte ad andare via. Temo che si sia reso conto che non c'erano i mezzi per svi­luppare il progetto Inter. Temo che lui abbia chiesto questo e quello per fare la Champions e che si sia sentito rispondere: non soltanto non possiamo dar­ti quello che vuoi, ma dobbiamo pure vendere qualcuno».

"È una cosa tristissima. Quando ero ragazzino il presidente dell'Inter era Ivanoe Fraizzoli. Aveva un bellissimo negozio in via De Amicis, a Mjlano, in cui vendeva uniformi militari, abi­ti talari, cose così. Noi ragazzi ci affacciavamo alle vetrine e vedevamo proprio lui, Fraizzo­li, alla cassa. Lì, alla portata di tutti, non solo metaforicamente. Un altro di questa pasta era Ernesto Pellegrini, al quale pro­prio Fraizzoli vendette in lacri­me il club dicendo: "Il calcio è cambiato". Oggi chi è il padrone dell'Inter? Boh. Un ragazzo ci­nese che risponde a una holding, che risponde a sua volta a un'al­tra? Quando ho visto che il der­by veniva trasmesso alle 12.30 per mandarlo in diretta in Cina, coi nomi dei giocatori sulle ma­glie scritti in cinese, ho capito che si era chiusa un'epoca. Lo dico a denti stretti: invidio la Juve, che negli Agnelli conser­va una famiglia italiana di rife­rimento, come Moratti e Berlu­sconi erano per Inter e Milan".