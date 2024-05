Le parole dell'ex allenatore: "Ha le doti per essere impiegato al meglio sulla trequarti o come seconda punta"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Andrea Agostinelli, ex allenatore, ha parlato così di Albert Gudmundsson, obiettivo di mercato di Inter e Napoli: "E’ un giocatore che passa dal centrocampo ad essere un trequartista. Ha le doti per essere impiegato al meglio sulla trequarti o come seconda punta, senza eccessivi dettami, può fare la differenza. Sostituto ideale di Kvaratskhelia? Gudmundsson è un trequartista, non può giocare sulla fascia. In sostituzione del georgiano, dunque, bisognerebbe pensare ad un esterno, come l’ala destra del Bayer Leverkusen”