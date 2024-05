Gianluigi Longari, nel suo editoriale per sportitalia.it, ha parlato delle prossime strategie di mercato dell'Inter: "Oltre alle conferme, ad ogni modo, la dirigenza interista non lesinerà idee anche per quanto riguarda le prospettive in entrata. In questo senso, al di là degli affari già conclusi a parametro zero riguardanti Taremi e Zielinski, il nome di Gudmundsson è da tenere in forte considerazione.