Agostinelli: “Napoli, Milan e Inter favorite per lo scudetto. Quel gol di Morata…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Andrea Agostinelli ha commentato così la vittoria del Napoli contro il Torino

Bisogna però stare con i piedi per terra tutti quanti. Solo pochi mesi fa c'è stata la delusione di non andare in Champions, forse la più grossa dopo Fiorentina-Napoli 3-0. La gente si è abituata, ha capito, c'è la maturità giusta per comprendere che la strada è lunga, anche se il Napoli - insieme alle milanesi - è la squadra favorita per lo Scudetto. Ma la squadra non si disunisce mai, è in autostima. Ha la migliore difesa del campionato, c'è poco da parlare".