Marani: “Napoli, Osimhen come Lukaku nell’Inter di Conte. Quella punta…”

Il modo di giocare dell'attaccante nigeriano ricorda quello del belga nella squadra che ha vinto lo scudetto: palla a lui e dietro c'è equilibrio

«È la vittoria di questo attaccante, è un giocatore che da solo può fare in questo momento la differenza in qualunque partita. Può segnare in mille modi. Il Napoli ha un grande equilibrio perché ha l'opzione palla lunga per Osimhen . E incassa di meno perché ha quel giocatore davanti che è un punto di riferimento. In qualche modo, se vogliamo, possiamo accostarlo a Lukaku. Sono giocatori completamente diversi da un punto di vista fisico e nel modo di giocare. Ma quel tipo di punta lì, che va sulla profondità in quel modo, permette alla squadra di non dover salire tutta quanta e si sbilancia meno. Cosa che invece l'Interdi oggi soffre e quella di Conte non soffriva giocando in quel modo lì. Stessa cosa vale per il Napoli».