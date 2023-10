Agostinelli: “Napoli-Milan? Non decisiva, ma chi vince sarà l’anti Inter”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Questa la sua proiezione su Napoli-Milan di domenica sera: “Se uno tra Calabria e Di Lorenzo riesce a neutralizzare uno dei due avversari leva una percentuale importante di marcature. Se Di Lorenzo perde il duello con Leao saranno problemi per il Napoli e questo vale lo stesso per Calabria e Kvaratskhelia. E’ troppo presto per valutare chi parteciperà fino a alla fine alla corsa scudetto, quello di domenica è uno scontro diretto ma non è decisivo. Chi vince la partita domenica potrebbe essere considerato l’anti Inter, ma le differenze sono ancora molto sottili".