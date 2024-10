Agostinelli: “Questa Serie A sarà diversa. L’Inter dell’anno scorso…”

Dando un occhio a tutte le big: Milan, Inter, Juve, c’è una situazione un pò di stallo per tutte. Anche lo stesso Napoli non riesce a fare più quel calcio spumeggiante cui eravamo abituati due anni fa: cosa succede in questo campionato? Nessuna big riesce a segnare tanto e a regalare spettacolo? “Rispetto all’anno scorso o a due anni fa, non ci sarà, e questo lo posso dare per certo, una squadra che allungherà e che farà campionato da sola. Come successo all’Inter e al Napoli. C’è livellamento: ognuna di queste squadre qualche problemino lo ha denotato. Il Napoli, invece, non lo ha denotato. Il Napoli ha perso la prima partita malamente.

Ma poi ha sempre fatto quello che deve fare. Il gioco spumeggiante di Spalletti non ci sarà più. Ma per un semplice motivo: è stata una di quelle annate irripetibili che neanche un allenatore sa come vengono. Alchimie che succedono. Per dire: l’Inter dell’anno scorso, il Napoli, il Milan di Sacchi. Non so quante squadre siano state splendide nelle vittorie e nello spettacolo. Quello non ci sarà mai. Ma che il Napoli possa lottare per lo Scudetto, assolutamente sì.”