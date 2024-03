Agostinelli: “Thiago Motta riesce a migliorare tutto. A oggi lavoro top”

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi. Queste le sue considerazioni a proposito dell'ex Inter Thiago Motta, ormai lanciatissimo con il Bologna in lotta per un posto in Champions League:

“Thiago Motta sta facendo benissimo dall’inizio dell’anno a una squadra che a questi livelli non me la ricordo. Riesce a migliorare tutto. A oggi sta facendo un lavoro top. È uno che si gioca anche le carte della praticità se serve. La squadra non si vergogna di diventare provinciale se deve portare a casa il risultato. La mentalità non si perde per gli ultimi 11 minuti. Sembra l’anno suo. Il calcio è bello perché ci può smentire in un’ora ma adesso è così”.