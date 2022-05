Agostini: “Gara complicata, Inter grande squadra. Salvezza? Non è ancora chiusa”

Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari al termine della gara persa contro l'Inter

Al termine di Cagliari-Inter, Alessandro Agostini ha commentato la sconfitta ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù: "Non tira una bella aria, siamo dispiaciuti. Sapevamo che oggi era una partita complicata contro una grande squadra. Bisogna ripartire da quelle piccola cose positive, anche perché non è chiusa e cercare di ricaricarci per la prossima. Tutta questa gente che era allo stadio è stata rispettata, i ragazzi hanno messo tanto in questa partita. Contro un avversario così ti rendi conto che è veramente dura. Quando hai poco tempo puoi cambiare poco a livello tattico, puoi lavorare a livello psicologico per ritrovare felicità, anche se la situazione è difficile".