Agostini: “Ho una squadra di grande valore. L’Inter? Gara difficile. Dobbiamo…”

Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari al termine della gara con la Salernitana

Al termine di Salernitana-Cagliari, Alessandro Agostini ha commentato il pareggio raggiunto in extremis dai suoi ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico rossoblù: "Sono felice di quello che i ragazzi hanno messo in campo. Il rigore tolto alla fine avrebbe ammazzato chiunque, loro invece hanno avuto il cuore e l'anima di riprendere la gara e lasciare tutto in vita. Credo di avere una squadra di grande valore, che può palleggiare e creare situazioni difficili agli avversari. Serve anche a loro per prendere fiducia perché ultimamente ne avevano poca. Altare? Ha fatto una gara straordinaria come un po' tutti, ha un carisma e un carattere straordinario. Secondo me può diventare un ottimo giocatore".