Damiani: “Agoume al Brest? Una sconfitta per tutti. Tornerà pronto per l’Inter”

Nuovo prestito in vista per il centrocampista francese classe 2002, in procinto di tornare a giocare in patria

Nuovo prestito in vista per Lucien Agoume: il centrocampista classe 2002 dell'Inter, infatti, è sempre più vicino al Brest, formazione militante in Ligue 1. Una scelta che non trova il consenso di Oscar Damiani, collaboratore per l'Italia del suo agente, che ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato così: "Agoumé va verso il Brest dopo il rinnovo con l'Inter? È una sconfitta per tutti. È un giocatore forte, avrei voluto vederlo ancora in Italia. L'esperienza allo Spezia è stata traumatica, non ha avuto spazio. In Francia i giovani li fanno giocare, qui guardiamo età, esperienza e tanto altro. Meglio andare in Francia e giocare trenta partite. Troveremo un Agoumé ancora più forte, pronto per l'Inter".