Non solo infortuni. Agoume, difficile pensare a un futuro all’Inter: ecco perchè

La stagione di Lucien Agoume non ha preso la piega sperata: un infortunio ha limitato le presenze del centrocampista di proprietà dell'Inter, che spera di poter recuperare terreno nella seconda parte di stagione. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, al momento appare improbabile che possa tornare in pianta stabile in nerazzurro:

"L'impressione è che Agoumé si stia un po' perdendo per strada. O meglio: stia perdendo terreno nel percorso che porta all'Inter. Il centrocampista francese, dopo le esperienze allo Spezia e allo Stade Brestois, in estate si è legato al Troyes, in prestito. Ma dopo aver giocato tre partite di fila, si è infortunato e ha saltato le ultime sei prima del Mondiale. In questo momento, considerando anche la rosa a disposizione di Inzaghi in mezzo al campo (e la soluzione di Calhanoglu come possibile vice Brozovic, oltre ad Asllani), sembra difficile pensare a un suo futuro in nerazzurro".